Авария оставила без тепла жилые дома в центре Хабаровска

В центре Хабаровска произошла авария на трубопроводе, из-за которой в двух многоквартирных домах пропало отопление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Прорыв случился днём 16 января на улице Призывной. В результате него была прекращена подача тепла в несколько квартир. Без отопления остались 18 жильцов, среди которых 4 ребенка.
Аварийные бригады МУП «Тепловые сети» оперативно приступили к ликвидации последствий. По поручению прокуратуры администрация Центрального района предоставила пострадавшим тепловые устройства для временного обогрева.
На данный момент подача тепловой энергии в дома восстановлена. Прокуратура Центрального района Хабаровска начала проверку соблюдения требований жилищного законодательства, включая содержание коммунальных сетей.
«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования для защиты прав граждан», — отметили в надзорном ведомстве.