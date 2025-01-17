Счета сразу девяти омских компаний заблокированы ФНС

Заблокированными по данным портала «СуперОмск», речь идет о таких компаниях, как ООО «Автомир», ООО «Энергостройкомплекс», ООО «Сибирские технологии инновационного машиностроения», ООО «Ава компани», ООО «Сибгидропроект», ООО «Нефтегазстроймонтаж», ООО «Био чага», ООО «Нефтяная индустрия Сибири», ООО «А-электромонтаж-сервис». Суммы долга разнятся от 14 до 65 млн. рублей.