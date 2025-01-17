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Счета сразу девяти омских компаний заблокированы ФНС

В общей сложности предприятия задолжали государству 380 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

Счета омских компаний заблокированы налоговой из-за долга в 380 млн рублей. Сообщение об этом появилось накануне на сайте ФНС. Общая сумма долга составляет 379 млн рублей.

Заблокированными по данным портала «СуперОмск», речь идет о таких компаниях, как ООО «Автомир», ООО «Энергостройкомплекс», ООО «Сибирские технологии инновационного машиностроения», ООО «Ава компани», ООО «Сибгидропроект», ООО «Нефтегазстроймонтаж», ООО «Био чага», ООО «Нефтяная индустрия Сибири», ООО «А-электромонтаж-сервис». Суммы долга разнятся от 14 до 65 млн. рублей.

Добавим, что согласно законодательству причинами блокировки счетов могут быть:

— Взыскание задолженностей;

— Непредставление декларации (3 года);

— Неисполнение обязанностей по электронному документообороту;

— Непередача квитанций о получении налоговых требований;

— Непредставление расчетов НДФЛ и страховых взносов;

— Обеспечение исполнения решений о налоговых правонарушениях.

Добавим, что ранее мы писали, что из-за сбоя в программе не прошли денежные перечисления омских бюджетников 15 января.