Счета сразу девяти омских компаний заблокированы ФНС

Счета омских компаний заблокированы налоговой из-за долга в 380 млн рублей. Сообщение об этом появилось накануне на сайте ФНС. Общая сумма долга составляет 379 млн рублей.
Заблокированными по данным портала «СуперОмск», речь идет о таких компаниях, как ООО «Автомир», ООО «Энергостройкомплекс», ООО «Сибирские технологии инновационного машиностроения», ООО «Ава компани», ООО «Сибгидропроект», ООО «Нефтегазстроймонтаж», ООО «Био чага», ООО «Нефтяная индустрия Сибири», ООО «А-электромонтаж-сервис». Суммы долга разнятся от 14 до 65 млн. рублей.
Добавим, что согласно законодательству причинами блокировки счетов могут быть:
— Взыскание задолженностей;
— Непредставление декларации (3 года);
— Неисполнение обязанностей по электронному документообороту;
— Непередача квитанций о получении налоговых требований;
— Непредставление расчетов НДФЛ и страховых взносов;
— Обеспечение исполнения решений о налоговых правонарушениях.
Добавим, что ранее мы писали, что из-за сбоя в программе не прошли денежные перечисления омских бюджетников 15 января.