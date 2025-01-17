На регулярных рейсах «КрасАвиа» по краю вводится скидка для детей до 12 лет

В список направлений, на которые распространяется скидка, входят рейсы из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Игарку, Светлогорск, Туруханск, Северо-Енисейск, Подкаменную Тунгуску, Ярцево, Кодинск, Богучаны, Мотыгино, Хатангу и обратно. Также будут доступны рейсы из Норильска в Диксон и Хатангу и обратно.
Решение о повышении скидки на внутрикраевые направления, субсидируемые из краевого бюджета, принято по поручению губернатора региона министерству транспорта Красноярского края совместно с авиакомпанией, отмечает пресс-служба ТИЦ.
Скидку можно будет применить при покупке авиабилетов на официальном сайте, в любом удобном билетном агентстве или через онлайн-сервисы по поиску и бронированию.