На регулярных рейсах «КрасАвиа» по краю вводится скидка для детей до 12 лет

В список направлений, на которые распространяется скидка, входят рейсы из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Игарку, Светлогорск, Туруханск, Северо-Енисейск, Подкаменную Тунгуску, Ярцево, Кодинск, Богучаны, Мотыгино, Хатангу и обратно. Также будут доступны рейсы из Норильска в Диксон и Хатангу и обратно.