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На регулярных рейсах «КрасАвиа» по краю вводится скидка для детей до 12 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Программа скидок начала действовать с 15 января 2025 года.

Источник: НИА Красноярск

В список направлений, на которые распространяется скидка, входят рейсы из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Игарку, Светлогорск, Туруханск, Северо-Енисейск, Подкаменную Тунгуску, Ярцево, Кодинск, Богучаны, Мотыгино, Хатангу и обратно. Также будут доступны рейсы из Норильска в Диксон и Хатангу и обратно.

Решение о повышении скидки на внутрикраевые направления, субсидируемые из краевого бюджета, принято по поручению губернатора региона министерству транспорта Красноярского края совместно с авиакомпанией, отмечает пресс-служба ТИЦ.

Скидку можно будет применить при покупке авиабилетов на официальном сайте, в любом удобном билетном агентстве или через онлайн-сервисы по поиску и бронированию.