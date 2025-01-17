Водопровод прорвало в Семее: часть города осталась без воды

Как сообщается на Instagram-странице акимата Семея, в 23:22 от жителей микрорайона Каргалы поступила информация о прорыве водопровода и отключении холодной воды.
На место аварии оперативно выехала дежурная бригада ГКП «Семей Водоканал» для обследования и устранения последствий. На место происшествия также прибыл аким города Талгат Муратов, который лично контролировал ход работ по устранению аварии.
«По предварительным данным, авария произошла на водоводе диаметром 300 мм. В ликвидации задействованы 5 сотрудников и 2 единицы техники», — говорится в сообщении.
К часу ночи удалось восстановить водоснабжение на нескольких объектах. Сейчас без воды остаются 5 многоквартирных жилых домов, это 346 абонентов. «Работы по восстановлению будут продолжены», — добавили в акимате.