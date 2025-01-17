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Эта зима в Казахстане может стать самой тёплой за полвека

Эта зима для казахстанцев может стать самой тёплой за полвека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 69% 757 мм рт. ст. +1°
Источник: Baigenews

Декабрь уже побил температурный рекорд — погода в большинстве регионов страны превысила норму на 1−6 градусов. Месяц стал самым тёплым за последние 47 лет, заявили синоптики. Даже на севере страны было необычно тепло.

«Средняя за месяц температура воздуха по области составила 8−9 градусов мороза, что выше нормы на 4−6 градусов. В Петропавловске 19 декабря столбик термометра поднимался до отметки плюс 1,3 градуса. Тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха днем наблюдалась плюс 0,8 градуса».

отмечает начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО Гульзат Газизова.

В это время года на севере толщина льда на реках обычно составляет как минимум 50 сантиметров. А в Петропавловске она сейчас всего 15. Из-за этого в городе даже пришлось менять привычное всем место для традиционных купаний на Крещение. Теперь праздничный обряд будет проходить в посёлке неподалеку.

По словам Гульзат Газизовой, крещенских морозов, к которым привыкли жители СКО — минус 30 и ниже, в этом году не ожидается.

Синоптики обещают, что вторая половина января будет тёплой, хотя погода ожидается неустойчивая (ветер, гололёд и туман). В ближайшие дни на севере и востоке днём ожидается до минус 5. А вот на юге и юго-западе Крещение и вовсе пройдёт при плюсовых значениях. Похолодание по всей стране наступит только на следующей неделе.