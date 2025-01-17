Эта зима в Казахстане может стать самой тёплой за полвека

В это время года на севере толщина льда на реках обычно составляет как минимум 50 сантиметров. А в Петропавловске она сейчас всего 15. Из-за этого в городе даже пришлось менять привычное всем место для традиционных купаний на Крещение. Теперь праздничный обряд будет проходить в посёлке неподалеку.