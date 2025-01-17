Детский реабилитационный центр открыли в области Жетісу

Реабилитационный центр создан на базе Центральной районной больницы Сарканского района, где за счет средств бюджета был проведен капитальный ремонт одного из зданий. За счет спонсорской помощи ряда общественных фондов центр укомплектован всем необходимым с учетом современных требований. Кроме того, в центре имеется комната лечебной физкультуры, лечебная шунгитовая, соляная и интерактивные комнаты, а также помещение для приема иммерсионная ванны и другое.
Как отметила заместитель председателя общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева, центр будет оказывать реабилитационные услуги не только жителям Сарканского, но и ближайших районов, то есть Аксуского и Алакольского.
— Как подчеркивает Глава государства, необходимо обеспечить качество реабилитации и ее доступность для особенных детей. В этой связи открытие подобного современного реабилитационного центра в районе — важный шаг. Также нами оказывается содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов.
В центре услуги реабилитации будут оказывать невропатолог, реабилитолог, педиатр и терапевт, ортопед, логопед, дефектолог, психолог и другие необходимые специалисты.
В частности, медицинские специалисты прибывают и из других регионов:
— Специально приехала на работу из города Атырау. Здесь в реабилитационном центре созданы все условия для обеспечения социальной адаптации, развития познавательной сферы ребенка. По специальности я врач-реабилитолог. Со своей стороны приложу все усилия для повышения качества реабилитации детей.
Отметим, проект направлен на реабилитацию детей с поражениями центральной нервной системы, их социальную адаптацию и предотвращение ранней инвалидности. За год центр сможет принять до 600 детей, предлагая 21-дневный курс восстановления. При этом для обеспечения непрерывности у детей есть возможность проходить реабилитацию каждые 2−3 месяца. Ежемесячно в центре есть возможность принимать 50 детей с такими диагнозами, как церебральный паралич, недоношенность, синдром Дауна, с врожденными пороками развития, с прогрессирующей мышечной дистрофией, родовыми травмами и другими заболеваниями нервной системы, сопровождающихся двигательными нарушениями.
— У моего ребенка ДЦП, поэтому для проведения комплекса реабилитации нам приходилось ездить то в Талдыкорган, то в Алматы и Астану. Теперь же с открытием современного реабилитационного центра у нас в городе все станет намного проще, не придется часто ездить далеко. Тем более это очень сложно, а ребенку нужна комплексная и постоянная реабилитация. Сама я уже ознакомилась с обустройством центра, увиденным довольна. Желаю нашим детям здоровья и светлого будущего.
Отметим, что открытие детского реабилитационного центра стало возможным благодаря совместной работе руководства области и благотворительных фондов.