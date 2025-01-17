Детский реабилитационный центр открыли в области Жетісу

— У моего ребенка ДЦП, поэтому для проведения комплекса реабилитации нам приходилось ездить то в Талдыкорган, то в Алматы и Астану. Теперь же с открытием современного реабилитационного центра у нас в городе все станет намного проще, не придется часто ездить далеко. Тем более это очень сложно, а ребенку нужна комплексная и постоянная реабилитация. Сама я уже ознакомилась с обустройством центра, увиденным довольна. Желаю нашим детям здоровья и светлого будущего.