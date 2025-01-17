В Акмолинской области ведется активная подготовка к паводковому периоду

Завершаются работы по устройству второго котлована. На днях подрядчик притупит к устройству третьего котлована. Работы планируют завершить до марта этого года.
По словам директора ТОО «Qazaq Union» Улана Кабдина во время весенних паводков будет организовано дежурство строительной техники. Работы ведутся в 2 смены, при этом задействованы порядка 20 единиц техники. Общий объем выполнения работ составляет 75%.
С ходом работ ознакомился аким области Марат Ахметжанов, который оценил качество и темпы строительства.
«Река Чаглинка находится в непосредственной близости с областным центром. Поэтому все работы должны проведены качественно и вовремя».
«Эти дамбы — одна из самых острых проблем нашего сельского округа, которая давно не решается. Рад, что мероприятие проводится при поддержке руководства региона. Строительство дамбы и укрепление берега реки положительно повлияет и нам, жителям села».
К слову, в настоящее время в регионе идет работа по берегоукреплению и дноуглублению рек Жабай, Чаглинка и Колутон, строительству защитных дамб в селе Жибек Жолы, что позволит предотвратить разливы паводковых вод и обеспечить безопасность местных жителей. Помимо этого, в селе Дамса Шортандинского района и на плотине Чапаевская Жаксынского района проводится реконструкция водопропускных сооружений для увеличения их пропускной способности и снижения рисков подтоплений. Мероприятия проводятся за счет средств Корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».