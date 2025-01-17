В Акмолинской области ведется активная подготовка к паводковому периоду

К слову, в настоящее время в регионе идет работа по берегоукреплению и дноуглублению рек Жабай, Чаглинка и Колутон, строительству защитных дамб в селе Жибек Жолы, что позволит предотвратить разливы паводковых вод и обеспечить безопасность местных жителей. Помимо этого, в селе Дамса Шортандинского района и на плотине Чапаевская Жаксынского района проводится реконструкция водопропускных сооружений для увеличения их пропускной способности и снижения рисков подтоплений. Мероприятия проводятся за счет средств Корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».