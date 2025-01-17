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Крещенские купания: где и когда в городах Казахстана можно окунуться в прорубь

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Православные верующие Казахстана в воскресенье, 19 января, отметят праздник Крещения.

Источник: Sputnik.kz

Астана

Традиционные купания в Астане пройдут на городском пляже набережной центрального парка возле амфитеатра 18—19 января.

Для желающих подготовили четыре купели, которые будут работать почти два дня: 18 января с 20:00 вечера до 02:00 ночи и 19 января с 08:00 утра до 23:00 ночи.

Алматы

  • В городе крещенские купания пройдут:
  • Крестовоздвиженский собор (Баганалы Орда, 37 Б): купание будет 19 января с 00:00 до 22:00, теплая раздевалка, за пожертвование всем желающих угостят горячим чаем, пловом, сурпой. Купание будет в пруду рядом с храмом;
  • Храм Христа Спасителя (Райымбека, 493): можно приехать с 22:00 18 января до 22:00 19 января;
  • Никольский собор (Байтурсынова, 56/5): 18 января с 10:00 до 18:00, 19 января с 09:00 до 18:00;
  • Храм Успения в поселке Первомайский (Кудабайулы, 86): 19 января с 10:00 до 22:00;
  • Храм Великомученицы Параскевы (Александра Невского) (Жансугурова, 500В): 19 января с 00:00 до 20:00;
  • Покровско-Всехсвятский храм в Турксибском районе (Юных пионеров, 85): 19 января с 00:00 до 21:00;
  • Иверско-Серафимовский женский монастырь (Хамиди, 30): с 11:00 18 января до 22:00 19 января;
  • Благовещенский храм (мкрн Алатау, Ибрагимова, 13): 19 января с 00:00 до 22:00;
  • Казанский собор (Халиуллина, 45 А). Купания будут с 11:00 18 января до 15:00 19 января.
  • В Богородице-Рождественском храме в поселке Акжар будет единственная теплая купель. Только 19 января с 12:00 до 18:00 алматинцы смогут окунуться в купель с температурой воды 28 градусов, тогда же можно и взять там крещенскую воду.

Алматинская область

На территории области утверждено 16 мест для проведения:

Конаев:

Пляж Nº5 (18 мкр.);

Илийский район:

  • Адриано-Натальинский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, д. 1);
  • Приход в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» Астанайской и Алматинской Епархии (с. Косозен, ул. Таугуль, д. 20);
  • Свято-Иверский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Боралдай, ул. Курчатова, д. 13);
  • Приход храма Святителя Николая Астанайской и Алматинской Епархии (с. Аксай (Междуреченск), ул. Школьная, д. 15);
  • Приход Свято-Сергиевского храма Астанайской и Алматинской Епархии (с. Туимебаев, ул. Заречная, д. 41);
  • Водохранилище частного учреждения «Рыбацкая усадьба» (с. Аксай, ул. Водохранилище, д. 32);

Талгарский район:

  • Скит Иверско-Серафимовского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Астанайской и Алматинской Епархии (с. Карабулак, ул. Аз-Жанибек хана, д. 90);
  • Приход храма Святителя-Николая Астанайской и Алматинской Епархии (г. Галгар, ул. Гагарина, д. 68);
  • Приход в честь Иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» Астанайской и Алматинской епархии (с. Панфилов, ул. Гагарина, д. 22);

Жамбылский район:

  • Приход Казанского храма Астанайской и Алматинской Епархии (с. Узынагаш, ул. Сатпаева, 0. 90);
  • Озеро под крестьянским хозяйством «Володя» (с. Жайсан);
  • Свято-Тихоновский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Каргалы, ул. Журунова, д. 11);
  • Побережье реки «Аксенгир» на территории Тарановского сельского округа (с. Таран);
  • Северо-западная часть озера Балхаш (с. Улкен);

Карасайский район:

Свято-Никольский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Иргели, ул. Шугыла, д. 46/1).

Абайская область

Семей:

  • Дамба в поселке Затон;
  • Воскресенский собор;

Курчатов:

  • За гостиницей «Маяк»;
  • Бескарагайский район:
  • Родник «Святой ключ»;
  • Бородулихинский район:
  • Озеро Большое в селе Бородулиха;
  • Пруд Кировский в селе Новая Шульба;

Урджарский район:

Родник около парка «Болашак» в селе Урджар.

Актау

Место для купания будет обустроено в 4А мкр: на побережье Каспийского моря возле «ДЮСШ по парусному спорту», в начале скальной тропы.

Актобе

В областном центре прорубь готовят на коммунальном пляже по улице Нокина.

Атырау

  • Пляж «Малибу» на реке Урал, возле ресторана «Урал»;
  • Возле моста Газиза Жубанова (мост Мечникова);
  • Арна в селе Индербор Индерского района;
  • По улице М. Шокпарова в Махамбетском районе;
  • Камысколь в микрорайоне Береке города Кульсары;
  • Река Шарон в Курмангазинском районе.

Жезказган

Храм Апостола Андрея Первозванного (на территории), начало освящения в 10:30.

Карагандинская область.

Введенский кафедральный собор (на территории), начало освящения в 11:00.

Фёдоровское водохранилище, начало освящения в 11:00.

Шахтинск

Пожарные водоёмы, возле Шахты имени Ленина, начало освящения в 11:00.

Сатпаев

Озеро Айнаколь, начало освящения в 12:00.

Балхаш

Озеро Балхаш, возле городского причала, начало освящения в 13:00.

Приозёрск

Озеро Балхаш, конец улицы Пушкина, начало освящения в 12:00.

Темиртау

На озере за городской автостанцией. Начало освящения в 11:00.

Поселок Осакаровка

Село Пионерское на реке Ишим, начало освящения в 11:00.

Костанай

Крещенские купания пройдут на городском пляже.

Кызылорда

В Кызылорде пройдут на территории храма Казанской иконы Божией Матери.

Павлодар

Купели для Крещенских купаний обсустроили на реке Усолка в Павлодаре и в селе Павлодарское. Окунуться в проруби желающие смогут с 12:00 18 января до 16:00 19 января.

Петропавловск

Купания из традиционных мест перенесли на озеро Чёрное вблизи села Прибрежное Кызылжарского района.

Талдыкорган

Крещенские купания в Талдыкоргане пройдут на реке Каратал, в районе ниже автодорожного моста дачного общества «Красный Камень».

Туркестанская область

Традиционно будет организовано купание в родниковой купели храма поселка Коксаек (Георгиевка) Толебийского района.

Уральск

Места для купания:

  • Городской парк культуры и отдыха, река Чаган;
  • Собор Михаила Архангела, район Куреней, Урал;
  • Женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, Чаган;
  • Спортбаза «Динамо», Чаган;
  • Затон имени В. Чапаева, Урал;
  • Завод «Металлист», Урал;
  • Желаевский сельский округ (ул. Арна), карьер;
  • Зачаганск, Коминтерн, Урал;
  • Круглоозерное, «Грифка», Кушум;
  • Серебряково, «Берег», Кушум;
  • Деркул, магазин «Магнит», Деркул.

Усть-Каменогорск

Оборудованы две проруби — на территории Левобережного комплекса музея-заповедник «Голубые озера» и на Иртыше, в микрорайоне Аблакетка напротив Храма по улице Островского, 14.

Спасатели предупреждают

Между тем, в МЧС напомнили, что строго запрещено купаться в несанкционированных местах. Нарушители правил могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы на 7 МРП или 27 524 тенге (51,9 долларов).

Длительное нахождение в холодной воде может вызвать судороги и обморожение. Кроме того, резкое погружение в холодную воду может привести к обострению сердечной недостаточности.