Крещенские купания: где и когда в городах Казахстана можно окунуться в прорубь

Астана
Традиционные купания в Астане пройдут на городском пляже набережной центрального парка возле амфитеатра
Для желающих подготовили четыре купели, которые будут работать почти два дня: 18 января с 20:00 вечера до 02:00 ночи и 19 января с 08:00 утра до 23:00 ночи.
Алматы
- В городе крещенские купания пройдут:
- Крестовоздвиженский собор (Баганалы Орда, 37 Б): купание будет 19 января с 00:00 до 22:00, теплая раздевалка, за пожертвование всем желающих угостят горячим чаем, пловом, сурпой. Купание будет в пруду рядом с храмом;
- Храм Христа Спасителя (Райымбека, 493): можно приехать с 22:00 18 января до 22:00 19 января;
- Никольский собор (Байтурсынова, 56/5): 18 января с 10:00 до 18:00, 19 января с 09:00 до 18:00;
- Храм Успения в поселке Первомайский (Кудабайулы, 86): 19 января с 10:00 до 22:00;
- Храм Великомученицы Параскевы (Александра Невского) (Жансугурова, 500В): 19 января с 00:00 до 20:00;
- Покровско-Всехсвятский храм в Турксибском районе (Юных пионеров, 85): 19 января с 00:00 до 21:00;
- Иверско-Серафимовский женский монастырь (Хамиди, 30): с 11:00 18 января до 22:00 19 января;
- Благовещенский храм (мкрн Алатау, Ибрагимова, 13): 19 января с 00:00 до 22:00;
- Казанский собор (Халиуллина, 45 А). Купания будут с 11:00 18 января до 15:00 19 января.
- В Богородице-Рождественском храме в поселке Акжар будет единственная теплая купель. Только 19 января с 12:00 до 18:00 алматинцы смогут окунуться в купель с температурой воды 28 градусов, тогда же можно и взять там крещенскую воду.
Алматинская область
На территории области утверждено 16 мест для проведения:
Конаев:
Пляж Nº5 (18 мкр.);
Илийский район:
- Адриано-Натальинский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, д. 1);
- Приход в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» Астанайской и Алматинской Епархии (с. Косозен, ул. Таугуль, д. 20);
- Свято-Иверский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Боралдай, ул. Курчатова, д. 13);
- Приход храма Святителя Николая Астанайской и Алматинской Епархии (с. Аксай (Междуреченск), ул. Школьная, д. 15);
- Приход Свято-Сергиевского храма Астанайской и Алматинской Епархии (с. Туимебаев, ул. Заречная, д. 41);
- Водохранилище частного учреждения «Рыбацкая усадьба» (с. Аксай, ул. Водохранилище, д. 32);
Талгарский район:
- Скит Иверско-Серафимовского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Астанайской и Алматинской Епархии (с. Карабулак, ул. Аз-Жанибек хана, д. 90);
- Приход храма Святителя-Николая Астанайской и Алматинской Епархии (г. Галгар, ул. Гагарина, д. 68);
- Приход в честь Иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» Астанайской и Алматинской епархии (с. Панфилов, ул. Гагарина, д. 22);
Жамбылский район:
- Приход Казанского храма Астанайской и Алматинской Епархии (с. Узынагаш, ул. Сатпаева, 0. 90);
- Озеро под крестьянским хозяйством «Володя» (с. Жайсан);
- Свято-Тихоновский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Каргалы, ул. Журунова, д. 11);
- Побережье реки «Аксенгир» на территории Тарановского сельского округа (с. Таран);
- Северо-западная часть озера Балхаш (с. Улкен);
Карасайский район:
Свято-Никольский приход Астанайской и Алматинской Епархии (с. Иргели, ул. Шугыла, д. 46/1).
Абайская область
Семей:
- Дамба в поселке Затон;
- Воскресенский собор;
Курчатов:
- За гостиницей «Маяк»;
- Бескарагайский район:
- Родник «Святой ключ»;
- Бородулихинский район:
- Озеро Большое в селе Бородулиха;
- Пруд Кировский в селе Новая Шульба;
Урджарский район:
Родник около парка «Болашак» в селе Урджар.
Актау
Место для купания будет обустроено в 4А мкр: на побережье Каспийского моря возле «ДЮСШ по парусному спорту», в начале скальной тропы.
Актобе
В областном центре прорубь готовят на коммунальном пляже по улице Нокина.
Атырау
- Пляж «Малибу» на реке Урал, возле ресторана «Урал»;
- Возле моста Газиза Жубанова (мост Мечникова);
- Арна в селе Индербор Индерского района;
- По улице М. Шокпарова в Махамбетском районе;
- Камысколь в микрорайоне Береке города Кульсары;
- Река Шарон в Курмангазинском районе.
Жезказган
Храм Апостола Андрея Первозванного (на территории), начало освящения в 10:30.
Карагандинская область.
Введенский кафедральный собор (на территории), начало освящения в 11:00.
Фёдоровское водохранилище, начало освящения в 11:00.
Шахтинск
Пожарные водоёмы, возле Шахты имени Ленина, начало освящения в 11:00.
Сатпаев
Озеро Айнаколь, начало освящения в 12:00.
Балхаш
Озеро Балхаш, возле городского причала, начало освящения в 13:00.
Приозёрск
Озеро Балхаш, конец улицы Пушкина, начало освящения в 12:00.
Темиртау
На озере за городской автостанцией. Начало освящения в 11:00.
Поселок Осакаровка
Село Пионерское на реке Ишим, начало освящения в 11:00.
Костанай
Крещенские купания пройдут на городском пляже.
Кызылорда
В Кызылорде пройдут на территории храма Казанской иконы Божией Матери.
Павлодар
Купели для Крещенских купаний обсустроили на реке Усолка в Павлодаре и в селе Павлодарское. Окунуться в проруби желающие смогут с 12:00 18 января до 16:00 19 января.
Петропавловск
Купания из традиционных мест перенесли на озеро Чёрное вблизи села Прибрежное Кызылжарского района.
Талдыкорган
Крещенские купания в Талдыкоргане пройдут на реке Каратал, в районе ниже автодорожного моста дачного общества «Красный Камень».
Туркестанская область
Традиционно будет организовано купание в родниковой купели храма поселка Коксаек (Георгиевка) Толебийского района.
Уральск
Места для купания:
- Городской парк культуры и отдыха, река Чаган;
- Собор Михаила Архангела, район Куреней, Урал;
- Женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, Чаган;
- Спортбаза «Динамо», Чаган;
- Затон имени В. Чапаева, Урал;
- Завод «Металлист», Урал;
- Желаевский сельский округ (ул. Арна), карьер;
- Зачаганск, Коминтерн, Урал;
- Круглоозерное, «Грифка», Кушум;
- Серебряково, «Берег», Кушум;
- Деркул, магазин «Магнит», Деркул.
Усть-Каменогорск
Оборудованы две проруби — на территории Левобережного комплекса музея-заповедник «Голубые озера» и на Иртыше, в микрорайоне Аблакетка напротив Храма по улице Островского, 14.
Спасатели предупреждают
Между тем, в МЧС напомнили, что строго запрещено купаться в несанкционированных местах. Нарушители правил могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы на 7 МРП или 27 524 тенге (51,9 долларов).
Длительное нахождение в холодной воде может вызвать судороги и обморожение. Кроме того, резкое погружение в холодную воду может привести к обострению сердечной недостаточности.