СКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Северстали» в КХЛ

Голы в составе победителей забили: Давид Думбадзе (на 10-й и 35-й минутах), Николай Чебыкин (20), Данил Аймурзин (20), Кирилл Пилипенко (28 и 60), Михаил Ильин (31). У команды из Санкт-Петербурга отличились Иван Демидов (15), Валентин Зыков (38 и 55), Сергей Плотников (47). После пятой пропущенной шайбы вратарь СКА Егор Заврагин сменил Павла Мойсевича.