СКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Северстали» в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» одержала победу над петербургским СКА со счётом 7:4 в гостевом матче.
Голы в составе победителей забили: Давид Думбадзе (на 10-й и 35-й минутах), Николай Чебыкин (20), Данил Аймурзин (20), Кирилл Пилипенко (28 и 60), Михаил Ильин (31). У команды из Санкт-Петербурга отличились Иван Демидов (15), Валентин Зыков (38 и 55), Сергей Плотников (47). После пятой пропущенной шайбы вратарь СКА Егор Заврагин сменил Павла Мойсевича.
«Северсталь» после 46 матчей с 57 очками поднялась на 4-е место в таблице Западной конференции. СКА, потерпевший четвёртое поражение подряд, с 55 очками в 45 играх занимает 7-е место.
Ранее сообщалось, как форвард «Эдмонтона Ойлерз» Василий Подколзин забил решающий гол в матче против «Миннесоты Уайлд».