В РФ разработали технологию, «считывающую» риски заболеваний по лицу

БАРНАУЛ, 17 января. /ТАСС/. Первую в России технологию, которая с помощью камеры дистанционно считывает ключевые физиологические параметры, такие как пульс и давление, и оценивает риски заболеваний, включая инфаркт и диабет, разработали ученые в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков, аспирант института математики и информационных технологий Алтайского государственного университета (АлтГУ) Роман Панарин.
«Уникальность проекта заключается в сочетании двух передовых технологий: дистанционной (регистрация оптической плотности ткани) и пупиллометрии (процедура замера величины зрачка). Вместе эти технологии позволяют бесконтактно измерять частоту сердечных сокращений, параметры вариабельности сердечного ритма, артериальное давление, частоту дыхания, оценивать риски заболеваний, таких как диабет и инфаркт, а также анализировать реакции зрачков для оценки состояния нервной системы. Это комбинированное решение обеспечивает более глубокую и точную диагностику, открывая возможности для мониторинга здоровья в реальном времени без использования дополнительных устройств или сенсоров», — сообщил Панарин.
На российском рынке аналогов этой технологии пока нет, а зарубежные разработки ограничены требованиями к освещению и фиксированию лица. Метод фотоплетизмографии обычно используется с физическими датчиками, которые, например, светят лазером на палец или запястье пациента. Однако новая разработка использует для анализа изображение лица, что позволяет проводить измерения дистанционно и без необходимости фиксировать лицо перед камерой.
Разработанные в рамках проекта программные инструменты могут использоваться, например, при создании медицинских мобильных приложений, которые в дальнейшем могут применяться врачами во время онлайн-консультаций. Пока врач будет беседовать с пациентом, приложение, анализируя ваше лицо с помощью веб-камеры, измерит определенные параметры и выдаст результат. Например, пульс или вариабельность сердечного ритма.
«Наша технология отличается способностью производить замеры в нелабораторных условиях — даже во время движения и при сниженной освещенности. Кроме того, интеграция пупиллометрии для анализа фотореакции зрачков делает наш проект уникальным на мировом уровне», — отметил Роман Панарин.
Как сообщила сооснователь и CEO проекта Наталья Оглоблина, проект стал победителем конкурса «Старт-Искусственный интеллект-1» Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 4 млн рублей. Над проектом также работали студенты АлтГУ — Иван Соколов и Иван Кучеров. Команда стала финалистами био/медтех акселератора SechenTech и была приглашена в Московский инновационный кластер и Межотраслевой кластер биоинформатики и медицинских технологий. В этом году планирует подать заявку на резидентство инновационного центра «Сколково».