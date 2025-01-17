В РФ разработали технологию, «считывающую» риски заболеваний по лицу

На российском рынке аналогов этой технологии пока нет, а зарубежные разработки ограничены требованиями к освещению и фиксированию лица. Метод фотоплетизмографии обычно используется с физическими датчиками, которые, например, светят лазером на палец или запястье пациента. Однако новая разработка использует для анализа изображение лица, что позволяет проводить измерения дистанционно и без необходимости фиксировать лицо перед камерой.