Партию электрических автобусов закупили в Алматы

Низкопольные электробусы марки «Golden Dragon» обладают запасом хода в 300 км, бесшумны, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и другими современным системами. Данные автобусы будут курсировать на маршруте № 98 сообщением «станция метро “Райымбек” — ЖК “Бай-Тал”.
Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Бауржан Кумаргазин отметил, что благодаря работе по развитию общественного транспорта, в городе ежегодно растет пассажиропоток и на данный момент совершается порядка 1,6 млн поездок в день.
«Для обеспечения транспортной связанности с Алматинской агломерацией в прошлом году нами организованы 20 новых пригородных маршрутов. В рамках реализации мастер-плана Транспортного каркаса города до 2030 года уже весной мы приступим к строительству двух линий BRT по улице Желтоксан и проспекту Райымбека. Также акиматом разработаны новые Правила субсидирования перевозчиков, направленные на повышение качества услуг», — подчеркнул он.
В свою очередь директор автобусного парка «City Bus» Данияр Байгабатов сообщил, что компанией приобретено 14 электробусов.
«Улучшение транспортной инфраструктуры, внедрение новых технологий и четкие правила в сфере перевозок позволяют нам планировать на долгосрочную перспективу, обновлять подвижной состав, привлекать профессиональные кадры. В дальнейшем мы планируем закупить еще 60 электробусов».
Следует отметить, что в текущем году в Алматы акиматом и частными перевозчиками планируется закупить 800 газовых автобусов и 260 электробусов, что позволит снизить средний срок эксплуатации автобусов до 2 лет.