Партию электрических автобусов закупили в Алматы

«Для обеспечения транспортной связанности с Алматинской агломерацией в прошлом году нами организованы 20 новых пригородных маршрутов. В рамках реализации мастер-плана Транспортного каркаса города до 2030 года уже весной мы приступим к строительству двух линий BRT по улице Желтоксан и проспекту Райымбека. Также акиматом разработаны новые Правила субсидирования перевозчиков, направленные на повышение качества услуг», — подчеркнул он.