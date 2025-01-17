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Партию электрических автобусов закупили в Алматы

В Алматы в рамках развития системы общественного транспорта и улучшения экологической ситуации продолжается обновление городских автобусов. Одним из частных автопарков приобретена партия электрических автобусов, которые выйдут на маршрут 18 января, передает ИА El.kz со ссылкой на городской акимат.

Источник: Акимат Алматы

Низкопольные электробусы марки «Golden Dragon» обладают запасом хода в 300 км, бесшумны, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и другими современным системами. Данные автобусы будут курсировать на маршруте № 98 сообщением «станция метро “Райымбек” — ЖК “Бай-Тал”.

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Бауржан Кумаргазин отметил, что благодаря работе по развитию общественного транспорта, в городе ежегодно растет пассажиропоток и на данный момент совершается порядка 1,6 млн поездок в день.

«Для обеспечения транспортной связанности с Алматинской агломерацией в прошлом году нами организованы 20 новых пригородных маршрутов. В рамках реализации мастер-плана Транспортного каркаса города до 2030 года уже весной мы приступим к строительству двух линий BRT по улице Желтоксан и проспекту Райымбека. Также акиматом разработаны новые Правила субсидирования перевозчиков, направленные на повышение качества услуг», — подчеркнул он.

В свою очередь директор автобусного парка «City Bus» Данияр Байгабатов сообщил, что компанией приобретено 14 электробусов.

«Улучшение транспортной инфраструктуры, внедрение новых технологий и четкие правила в сфере перевозок позволяют нам планировать на долгосрочную перспективу, обновлять подвижной состав, привлекать профессиональные кадры. В дальнейшем мы планируем закупить еще 60 электробусов».

добавил руководитель автопарка.

Следует отметить, что в текущем году в Алматы акиматом и частными перевозчиками планируется закупить 800 газовых автобусов и 260 электробусов, что позволит снизить средний срок эксплуатации автобусов до 2 лет.