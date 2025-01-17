Полиция нашла чемпионские перстни российского хоккеиста Евгения Малкина

В ответ на эту новость пресс-служба клуба «Питтсбург Пингвинз» опубликовала заявление самого Малкина. Он выразил благодарность полицейским за их помощь, а также отметил, как много для него и его семьи значат поддержка товарищей по команде и сообщество клуба.