Более 5 тыс. ям на дорогах Подмосковья устранили с начала месяца

Уточняется, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года, позволяя поддерживать дороги в нормативном состоянии, что особенно важно для густонаселенных районов и транспортных узлов. Также это способствует снижению нагрузки на дорожную инфраструктуру и продлению срока службы покрытия до следующей замены асфальтобетонного полотна.