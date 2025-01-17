Более 5 тыс. ям на дорогах Подмосковья устранили с начала месяца

«На региональных дорогах специалисты “Мосавтодора” отремонтировали порядка 2,6 тыс. ям. Наибольшее число дефектов за это время ликвидировали на дорогах Коломны, Раменского и Дмитровского округов. На муниципальной сети дорожники устранили более 2,5 тыс. ям, а наибольшее их число отремонтировали на дорогах Балашихи, Домодедова, Ленинского, Мытищ, Подольска и Раменского округов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года, позволяя поддерживать дороги в нормативном состоянии, что особенно важно для густонаселенных районов и транспортных узлов. Также это способствует снижению нагрузки на дорожную инфраструктуру и продлению срока службы покрытия до следующей замены асфальтобетонного полотна.
В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона. Весь процесс оцифрован и фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры с геометками и фотоотчетом.