Туристов предупредили о возможном сходе лавин в Северобайкальском районе

Туристов и жителей Северобайкальского района предупредили о возможном сходе снежных лавин. Как сообщили в ГО и ЧС республики, высокий риск отмечается на перевале Даван-Гоуджекит с 17 по 18 января.
— Снежная лавина обладает большой сокрушительной силой, сметая все на своем пути на большой скорости. В том числе, жилые дома, расположенные у подножия гор, унося много человеческих жизней. Разрушает инфраструктуру и засыпает дороги, — пояснили в ведомстве.
Важно понимать, что оказавшись в лавине шансов на выживание остается мало. Человека придавливают тяжелые пласты снега, а от удара могут сломаться кости. Туристов и жителей просят воздержаться в ближайшие дни от походов в горы.