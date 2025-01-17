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На Челябинскую область надвигаются 28-градусные морозы

Южный Урал продолжает оставаться под влиянием северного циклона. Он принесёт в регион небольшой снег и холодную воздушную массу. Насколько жёсткими будут морозы, рассказали в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 56% 756 мм рт. ст. +1°
Источник: Pchela.News

В пятницу, 17 января, в Челябинской области после небольшого снега, который пройдёт ночью, днём будет преимущественно без осадков, −8…-13 градусов, а в горах и низинах холоднее — до −12…-17.

В Челябинске похожая картина: за ночь город укроется тонким снежным одеялом, а днём будет тихо, спокойно и относительно морозно — от −9 до −11 градусов.

Но уже в ночь на субботу столбики термометров рухнут до −18…-23, а в низинах и до −23…-28 градусов. Впрочем, днём в субботу в регионе снова потеплеет до −8…-13.