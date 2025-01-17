«Авангард» впервые в этом сезоне встретится с московским «ЦСКА»

Если говорить о статистике команд, то омичи в 30 играх обязательно забивали. В «ЦСКА» показатель пропуска шайб выше, чем у «Авангарда». Москвичи пропустили в 15 матчах до встречи в Омске, тогда как у «Авангарда» показатель более стабильный — омичи пропускали лишь в 12 последних матчах.