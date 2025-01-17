«Авангард» впервые в этом сезоне встретится с московским «ЦСКА»

Сегодня на «G-Drive Арене» состоится первый матч сезона для «Авангарда», в котором омская команда сыграет с московским «ЦСКА». Матч начнется в 19:30.
Если говорить о статистике команд, то омичи в 30 играх обязательно забивали. В «ЦСКА» показатель пропуска шайб выше, чем у «Авангарда». Москвичи пропустили в 15 матчах до встречи в Омске, тогда как у «Авангарда» показатель более стабильный — омичи пропускали лишь в 12 последних матчах.
Запланирован ряд мероприятий для болельщиков:
— в 18:10 — автограф-сессия с Эмилем Галимовым в ЭКСПО;
— Поднятие стяга Евгения Шастина перед матчем;
— Выступление Коула Касселса, недавно перешедшего в «ЦСКА».
Болельщики ожидают красивый игры и продолжения беспроигрышной серии «Авангарда».