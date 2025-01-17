До Гретцки осталось 20: Овечкин пушечным выстрелом добыл победу «Вашингтону» в овертайме

Единственную шайбу забросил капитан «столичных» Александр Овечкин. Теперь на его счету 21 гол в нынешнем сезоне и 874 в карьере. Чтобы догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги россиянину осталось забросить 20 шайб.
Победный гол Александра Овечкина в игре с «Оттавой». Видео © X / Washington Capitals.
Кроме того, вратарь «Сенаторз» Лееви Мерилайнен стал 179-м голкипером, кому забивал Овечкин. По этому показателю он превзошёл рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра, став единоличным лидером.
Напомним, в предыдущий раз Овечкин отличился в игре с «Нэшвиллом» 12 января. Тогда же он преодолел отметку в 20 заброшенных шайб, сделав это в 20-м сезоне подряд. По этому показателю россиянин стал третьим в истории с подобным достижением после Горди Хоу (22 сезона) и Роба Фрэнсиса (20).