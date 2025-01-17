Серьезные температурные колебания ждут жителей Башкирии

Озвучен прогноз погоды на конец недели. Как рассказали в Башгидрометцентре жителей республики ждут температурные качели: столбики термометров будут показывать от −22 до −1 градуса.
Так, сегодня, 17 января, осадков не ожидается. Температура воздуха будет в пределах −9…-14 градусов.
В субботу, 18 января, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут −11,-16°, при прояснениях −17,-22°, днем −6,-11°. Характер погоды не изменится и в воскресенье, 19 января.
— Местами ожидается гололед, прогнозируется снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях до −17°, днем −1,-6°, — заключили в Башгидрометцентре.
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