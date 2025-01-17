Жители челябинского посёлка остались без почтового отделения из-за аварии

«Сотрудники уволились в конце декабря, так как работать там стало невозможно и ничего не предпринималось. Но самое интересное, что отделение считается открытым и работающим в штатном режиме — так отвечают на горячей линии и письменно в ответ на обращения и жалобы граждан. А так как отделение “работает в штатном режиме”, нельзя перенаправить посылки и письма на другое отделение. Поэтому они приходят куда-то, лежат две недели и возвращаются к адресату. Люди потеряли судебные письма, важные и ценные посылки», — написала в посте Анна Н.