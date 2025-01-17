Жители челябинского посёлка остались без почтового отделения из-за аварии

Жители челябинского посёлка Фёдоровка остались без почтового отделения из-за коммунальной аварии. Три недели назад помещение на улице Якорной затопило канализационными стоками, с тех пор многие не могут получить письма и посылки. Об этом горожане рассказали в сообществе «Текслер, помоги».
«Сотрудники уволились в конце декабря, так как работать там стало невозможно и ничего не предпринималось. Но самое интересное, что отделение считается открытым и работающим в штатном режиме — так отвечают на горячей линии и письменно в ответ на обращения и жалобы граждан. А так как отделение “работает в штатном режиме”, нельзя перенаправить посылки и письма на другое отделение. Поэтому они приходят куда-то, лежат две недели и возвращаются к адресату. Люди потеряли судебные письма, важные и ценные посылки», — написала в посте Анна Н.
На сообщения челябинцев в соцсетях отреагировали в «Почте России». Там сообщили, что проблему решают.
«Мы ищем помещение для временного размещения почтового отделения, а также направили обращения в управляющую компанию, прокуратуру Советского района, Государственную жилищную инспекции для устранения причин подтопления отделения. Сейчас жителей посёлка Фёдоровка временно обслуживает передвижное почтовое отделение. Каждый день сотрудники выдают почтовые отправления, пенсию и социальные выплаты. По вопросам почтового обслуживания можно связаться с Челябинским почтамтом по телефону: (351) 266 00 95», — говорится в сообщении.