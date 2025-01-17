В Екатеринбурге за год полмиллиона человек прошли диспансеризацию

В 2024 году в Екатеринбурге около 581 тысячи человек прошло диспансеризацию. Так, количество людей, обследовавших здоровье в городе, выросло с 2022 года более чем в два раза — с 262 тысяч. Уже в 2023 году показатель поднялся до 406 тысяч екатеринбуржцев.
Соответствующие данные озвучила заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова на заседании екатеринбургской Коллегии 16 января. Она отметила, что в 2024 году в ходе диспансеризации выявили 42,7 человек с хроническими неинфекционными заболеваниями, не диагностированными ранее.
— Важно понимать, что каждая вовремя обнаруженная болезнь — это спасенная жизнь. Более половины случаев выявления онкологии на ранних стадиях приходится именно на диспансеризацию и профосмотры, — отметила эксперт.
В перечень обнаруженных впервые заболеваний попали болезни системы кровообращения (36,4 тысячи), органов дыхания (2,6 тысячи), а также 978 злокачественных новообразований.