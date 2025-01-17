В Екатеринбурге за год полмиллиона человек прошли диспансеризацию

В 2024 году в Екатеринбурге около 581 тысячи человек прошло диспансеризацию. Так, количество людей, обследовавших здоровье в городе, выросло с 2022 года более чем в два раза — с 262 тысяч. Уже в 2023 году показатель поднялся до 406 тысяч екатеринбуржцев.