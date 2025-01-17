Новосибирцы должны оплачивать проезд даже при неработающей карте

Такие ситуации возникают у держателей карт после смены транспортного оператора, произошедшей 1 января 2025 года.
В ответ на запрос BFM-Новосибирск департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщил, что в случае, если валидатор не считывает транспортную карту, от пассажира нельзя требовать другой способ оплаты. В мэрии отметили, что согласно статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор перевозки транспортом общего пользования является публичным, и перевозчик обязан оказать услугу каждому, кто к нему обратится. Если пассажир использует транспортную карту с денежными средствами, но валидатор неисправен, он не обязан оплачивать проезд наличными.
Кроме того, в муниципалитете уточнили, что пассажир, фактически не оплативший проезд, может проехать не более одной остановки. В соответствии с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», лицо, отказавшееся от уплаты проезда, должно покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. Однако это требование не распространяется на детей до шестнадцати лет, следующих без сопровождения взрослого. Таким образом, ребенка, который не смог оплатить проезд с помощью школьной карты, не имеют права высадить из автобуса, троллейбуса или трамвая. Более того, никто не вправе требовать от него наличные или оплату банковской картой.
Ранее мы писали, что более 5,6 тысяч карт «Тройка» приобрели жители Новосибирской области.