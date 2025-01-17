Новосибирцы должны оплачивать проезд даже при неработающей карте

Кроме того, в муниципалитете уточнили, что пассажир, фактически не оплативший проезд, может проехать не более одной остановки. В соответствии с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», лицо, отказавшееся от уплаты проезда, должно покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. Однако это требование не распространяется на детей до шестнадцати лет, следующих без сопровождения взрослого. Таким образом, ребенка, который не смог оплатить проезд с помощью школьной карты, не имеют права высадить из автобуса, троллейбуса или трамвая. Более того, никто не вправе требовать от него наличные или оплату банковской картой.