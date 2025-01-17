Улица Ленина в Новосибирске вновь откроется для проезда

Сообщение об этом появилось в новостном сообществе «Новосибирск» во «ВКонтакте». В период с 1 по 10 февраля планируется демонтаж праздничных украшений, установленных здесь ранее. После завершения работ движение автомобильного транспорта по улице Ленина будет полностью восстановлено.
Стоит напомнить, что часть улицы Ленина была перекрыта для автомобилистов в связи с проведением новогодних мероприятий. Она стала одной из ключевых точек притяжения горожан и гостей города в этот праздничный сезон. Теперь водителям необходимо учитывать предстоящие изменения в организации дорожного движения, так как это может оказать влияние на транспортную ситуацию в центре Новосибирска.
Ранее мы сообщали, что новосибирский общественник предложил решение транспортных проблем.
Глеб Хаистов