Улица Ленина в Новосибирске вновь откроется для проезда

Стоит напомнить, что часть улицы Ленина была перекрыта для автомобилистов в связи с проведением новогодних мероприятий. Она стала одной из ключевых точек притяжения горожан и гостей города в этот праздничный сезон. Теперь водителям необходимо учитывать предстоящие изменения в организации дорожного движения, так как это может оказать влияние на транспортную ситуацию в центре Новосибирска.