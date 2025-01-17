Мэрия Уфы сообщила, как будут перекрывать улицы на Крещение

На праздник Крещения в Уфе запланировано перекрытие улиц, сообщает администрация города.
Ограничения движения вводятся 18 января с 19:00 до 8:00 19 января проезд закроют по улицам:
— ул. Кирова (от Айской до Ветошникова);
— ул. Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
— ул. Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);
— по местному проезду вдоль дома № 32А по Баязита Бикбая, соединяющему Баязита Бикбая и Гагарина;
— ул. Бехтерева (от Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева);