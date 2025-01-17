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Мэрия Уфы сообщила, как будут перекрывать улицы на Крещение

Проезд будет закрыт в разных частях города.

На праздник Крещения в Уфе запланировано перекрытие улиц, сообщает администрация города.

Ограничения движения вводятся 18 января с 19:00 до 8:00 19 января проезд закроют по улицам:

— ул. Кирова (от Айской до Ветошникова);

— ул. Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

— ул. Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);

— по местному проезду вдоль дома № 32А по Баязита Бикбая, соединяющему Баязита Бикбая и Гагарина;

— ул. Бехтерева (от Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева);