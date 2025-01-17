В Уфе пройдут традиционные двухдневные ярмарки

В Уфе состоятся ярмарки выходного дня. На них жителей столицы приглашает городская администрация.
Уличная торговля развернется 18 и 19 января. На прилавках башкирские производители выставят овощи, мясо и мясные изделия, мед и другие продукты.
Работать в субботу и воскресенье будут три площадки: на улице Рабкоров, 20, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также на площади перед Дворцом спорта.
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