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В Уфе пройдут традиционные двухдневные ярмарки

Уличная торговля развернется 18 и 19 января.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоятся ярмарки выходного дня. На них жителей столицы приглашает городская администрация.

Уличная торговля развернется 18 и 19 января. На прилавках башкирские производители выставят овощи, мясо и мясные изделия, мед и другие продукты.

Работать в субботу и воскресенье будут три площадки: на улице Рабкоров, 20, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также на площади перед Дворцом спорта.

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