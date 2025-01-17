Собачье дело. В Башкирии предложили решение проблемы безнадзорных животных

Человечество приручило кошек и собак тысячи лет назад. Считается, что их отношения начались с взаимной практической пользы: люди давали животным питание и защиту, а те охотились, истребляли грызунов и т. д. Подобное и сегодня не редкость, впрочем, для многих домашний питомец — просто друг, компаньон, а для кого-то и вовсе развлечение, игрушка. По разным причинам кошки и собаки периодически оказываются на улице и вновь дичают, создавая опасность для людей. В Башкирии, по данным республиканского госкомитета по ветеринарии, ежегодно фиксируется порядка 6 тыс. жалоб на укусы собак (безнадзорных и домашних). За этими цифрами — вопиющие случаи, такие как трагедия в Учалах в 2021 году, где собаки загрызли 4-х летнего мальчика, а в конце прошлого года в Уфе бродячие собаки напали на женщину с ребенком.