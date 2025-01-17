Собачье дело. В Башкирии предложили решение проблемы безнадзорных животных

На борьбу с беспризорностью четвероногих государство ежегодно выделяет десятки миллионов рублей, но проблему не удается решить. В Башкирии хотят, чтобы хозяева животных обращались с ними ответственно, а их питомцы не попадали на улицу.
Миллионы не помогают
Человечество приручило кошек и собак тысячи лет назад. Считается, что их отношения начались с взаимной практической пользы: люди давали животным питание и защиту, а те охотились, истребляли грызунов
Масштаб проблемы серьезен. Количество бродячих собак в Башкирии оценивается примерно в 40 тыс. При этом одна пара собак и их потомство, бесконтрольно размножаясь, могут произвести до 60 млн особей за 10 лет, а кошки — до 80 млн.
О необходимости усиления контроля в этой сфере шла речь на первом в 2025 году оперативном совещании в правительстве Башкирии, где отметили рост числа жалоб на бродячих собак. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству ЖКХ проанализировать ситуацию, а главам муниципалитетов — обратить на решение проблемы особое внимание.
Сегодня борьба с безнадзорными животными ведется гуманными методами. С принятием в конце 2018 года федерального закона об ответственном обращении с животными ушла в прошлое практика их отстрела. Бродячих животных отлавливают, чипируют, вакцинируют и стерилизуют, после чего помещают в приюты или отпускают обратно. В Башкирии на эти цели ежегодно выделяют 79 млн рублей, но это не помогает.
«Одними деньгами проблему безнадзорных животных не решить. Дело еще и в людях. Владельцы должны нести ответственность за своих собак. Животные должны находиться в вольере, на привязи, а во время прогулки — с хозяином. Это защитит и самих питомцев от болезней и других неприятностей», — рассказал на тематическом брифинге в Госсобрании Башкирии председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин.
Чтобы повысить ответственность хозяев животных, ведомство разработало требования к содержанию и выгулу домашних питомцев (утверждены постановлением правительства Башкирии в декабре 2024 года). Госсобрание планирует принять закон об обязательном чипировании домашних животных (ожидается, что это произойдет в текущем году). По мнению Азата Зиганшина, это должно помочь.
«Животные должны быть учтены, зарегистрированы. В 2018 году мы начали учет сельскохозяйственных животных и результаты видны. Скот не бродит по дорогам, не попадает в ДТП, владельцы стали более ответственными», — отметил руководитель ведомства.
Питомцы по нормативу
Федеральный закон дал регионам право принимать дополнительные меры по содержанию и выгулу домашних животных в случае, если эти вопросы не регламентированы. Вышеназванное постановление правительства республики должно устранить пробелы в законодательстве. Подобные документы приняты уже в подавляющем большинстве российских регионов, опыт которых был изучен Башкирией.
Ранее «Башинформ» рассказывал о содержании этих требований. Напомним, документ регламентирует количество домашних животных, содержащихся в частном доме или квартире. Так, разрешается содержать не более одной крупной или средней собаки или не более 2 мелких собак (кошек) на каждые 18 кв. метров площади помещения — частного дома, квартиры, комнаты в коммуналке или общежитии. На приусадебных и других земельных участках разрешено держать не более 1 крупной или средней собаки или 3 мелких собак на каждые 200 кв. метров. Нельзя селить животных на балконах и лоджиях, в подвалах и чердаках, а также в местах общего пользования. Участки, где собаки содержатся не на привязи и без вольера, должны быть надежно огорожены, при входе необходима надпись о наличии собаки.
Запрещается самовыгул собак. Домашних животных без владельцев будут отлавливать и помещать в приют. Перевозить собак в общественном транспорте разрешается в закрытой переноске либо на коротком поводке и в наморднике. Исключение составят собаки-проводники, сопровождающие инвалидов по зрению. Полный текст документа — здесь.
Постановление вызвало широкий резонанс в соцсетях. В мнениях преобладают эмоции, призывы выделять больше денег для приютов, упреки в адрес заводчиков, зарабатывающих на животных, призывы вычислять по камерам и штрафовать тех, кто выбрасывает щенков
Участники брифинга считают, что установленные нормы предотвратят ущемление прав людей, живущих по соседству с хозяевами животных, и позволят легализоваться владельцам импровизированных приютов. Работая по закону, они смогут получать гранты, помощь от других людей. Наказания за несоблюдение норм содержания пока не предусмотрено. Никто не оштрафует хозяина небольшой комнаты за то, что у него живут три кошки вместо двух. Изъять животное принудительно вообще можно лишь по решению суда, поскольку по Гражданскому кодексу это собственность владельца.
«Пока все останется по-прежнему. Есть время для приютов найти выход из ситуации. Есть возможность легализоваться и получить господдержку в виде грантов. Когда такие пункты выйдут из квартир и частных домов и будут иметь понятное местоположение, люди смогут сами помогать им, покупать корм. В чужой частный дом никто же не придет помогать собакам. Сейчас переходный период, когда ответственности нет. Никто не придет, чтобы выкинуть собак и кошек», — пояснила зампред госкомитета по ветеринарии Гузель Бронникова.
Между тем, руководитель реабилитационного центра для животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников считает, что нововведения не дадут результата.
«Юридически невозможно доказать, сколько животных действительно живет в конкретной квартире или на территории. Непонятно, кто будет все это выяснять», — прокомментировал он «Башинформу».
Дмитрий Стрельников назвал ситуацию «уходом в сторону» вместо того, чтобы сделать реально работающими нормы действующего законодательства. По его мнению, не нужно «закручивать гайки». Кому-то это даст очередной повод жаловаться на соседей, если им не нравится собака или кошка. Действующая система (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) вполне жизнеспособна, вопрос к качеству ее реализации исполнителями, которые во многом относятся к задаче формально, например животное возвращают не в ту среду, откуда изъяли, а в произвольное место, где собака остается в незнакомых условиях, без привычной кормовой базы.
Благие намерения
Подходы к решению проблемы безнадзорных животных в субъектах РФ разнообразны. Еще в 2023 году первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов в интервью «Парламентской газете» обратил внимание на то, что российские регионы разделились на три группы по решению судьбы бродячих животных: одни используют доступные им механизмы по максимуму, другие отстранились от проблемы, а третьи поступают с четвероногими негуманно. Известна, например позиция экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой, сделанная в бытность ее главой региона, об отказе «строить дворцы для животных», а в ряде субъектов приняли законы, допускающие эвтаназию бездомных собак и кошек (Оренбургская. Самарская области, Забайкальский край и др.). На этом фоне подход Башкирии выглядит гуманным.
Азат Зиганшин считает, что как можно меньше собак должны попадать в приюты, им, например, можно найти новых хозяев. Да и сами приюты не должны быть просто местом пребывания бездомных собак.
«Повальное содержание собак тоже негуманно. Им нужны не только корм и место пребывания, а внимание, ласка хозяев, уход. Нужно также создавать условия для выгула собак хозяевами, чтобы было больше специальных площадок и не только за счет государства, но и привлекая бизнес», — сказал он.
В целом, по мнению руководителя ведомства, проблему безнадзорных животных можно решить, если выполнять действующие нормы.
Зампред комитета Госсобрания Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова считает, что регламентирование порядка содержания животных в Башкирии не дает оснований для беспокойства.
«Есть время, чтобы каждый принял новые правила. Они направлены на гуманное обращение с животными и гуманное отношение к людям. Нужно подумать, как помочь приютам в легализации. Без этого у них нет возможностей получить помощь от государства. Резких шагов никто делать не будет. Возможно, закон о чипировании заработает уже в этом году. В наших планах — работа над новым законопроектом о стерилизации домашних животных, не представляющих селекционной ценности», — рассказала о планах депутат.