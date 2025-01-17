Жительница Новосибирска взыскала деньги с мужчины за плохой ремонт квартиры

Жительница Новосибирска взыскала деньги с мужчины, плохо сделавшего ремонт. По договору она должна была заплатить за услуги ремонтника 198 тысяч рублей. Также позже они увеличили объем работ, и мужчине доплатили еще 213 тысяч рублей.