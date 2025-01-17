Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска взыскала деньги с мужчины за плохой ремонт квартиры

Там нашли недостатки.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска взыскала деньги с мужчины, плохо сделавшего ремонт. По договору она должна была заплатить за услуги ремонтника 198 тысяч рублей. Также позже они увеличили объем работ, и мужчине доплатили еще 213 тысяч рублей.

Были переведены деньги за аванс, услуги грузчика, на приобретение материалов. Также были оплачены промежуточные этапы работ, говорится в решении суда.

В итоге в ремонте нашли недостатки.

Центральный районный суд постановил вернуть женщине один миллион рублей. В эту сумму входит возмещение убытков, неустойка и компенсация.

ЖКХ