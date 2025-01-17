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Пермяков 19 января ждут на акции по подсчету зимующих в городе уток

Учет водоплавающих птиц проведут в нескольких локациях Перми.

Источник: Комсомольская правда

В шести локациях на территории Перми 19 января проведут акцию по зимнему учету водоплавающих птиц. Птицы остаются зимовать на водоемах города и нуждаются в подкормке.

В городском управлении по экологии назвали большим подспорьем для ученых широкое участие пермяков в акции. В большинстве случаев на водоемах в Перми и Пермском крае встречаются кряквы. В долинах рек города их насчитывают более тысячи особей.

Акция пройдет на территориях:

— КамГЭС и ручей Гремячий (Гайва) в 11:00, сбор около остановки общественного транспорта «Завод ГСК» в сторону м/р Гайва;

— набережная реки Камы в 11:00 от арт-объекта «Счастье не за горами»;

— река Данилиха в 11:00, встреча участников в двух локациях — в районе Цветочного моста (ул. Грузинская, 13) и Серебрянского моста (ул. Серебрянский проезд, 19);

— река Егошиха, старт в 11:00 от остановки общественного транспорта «М/р Владимирский»;

— река Большая Мотовилиха, старт в 11:00 в Райском саду у беседки;

— реки Уинка и Ива в 13:00 от улицы Гайдара, 3.

Каждый год в Перми остаются зимовать около 70 видов птиц. Кроме уток были замечены и другие зимующие околоводные виды птиц — оляпка, орлан-белохвост.

экология