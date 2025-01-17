Международный аэропорт Астаны переходит в собственность города

В связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО «Terminals Astana Airport Management», 100% акций АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» переданы в коммунальную собственность города Астаны. Договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года, передает DKnews.kz.