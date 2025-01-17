Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный аэропорт Астаны переходит в собственность города

В связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО «Terminals Astana Airport Management», 100% акций АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» переданы в коммунальную собственность города Астаны. Договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

С учетом изменения владельца акций столичного аэропорта в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО «Terminals Astana Airport Management».