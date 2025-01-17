Глава Тевризского района Омской области заявил о проблемах с газоснабжением

16 января поздно вечером в Тевризском районе произошел сбой в газораспределительной сети. В результате без газа остались абоненты АО «Тевризнефтегаз».
Глава Тевризского района Сергей Чебоксаров сообщил о том, что причиной аварии стало автоматическое отключение после сбоя в сети.
«В ближайшее время газоснабжение будет восстановлено», — написал Чебоксаров.
Отключение газа произошло не впервые. В прошлом году в ноябре в Тевризе также были сбои, что привело к продолжительным перебоям в газоснабжении.
На момент публикации даты устранения аварии не сообщается.