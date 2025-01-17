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Погранпереход в Хабаровском крае приостановит работу

Пропускной пункт через границу с Китаем «Покровка — Жаохэ» не будет работать четыре дня.

Источник: Росгранстрой

На период празднования в Китайской Народной Республике Праздника Весны (так называемый «китайский Новый год») пункты пропуска, расположенные на российско-китайской границе в регионе деятельности Хабаровской таможни, временно приостановят свою работу на несколько дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Бикинском районе с 28 по 31 января не будет работать пункт пропуска «Покровка — Жаохэ», с 1 февраля работа возобновится в штатном режиме.

В этот же период приостановят работу пункты пропуска в Амурской и Еврейской автономной областях: Кани-Курган — Хэйхэ, Благовещенск — Хэйхэ, Нижнеленинское — Тунцзян и Амурзет — Лобэй. Железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян продолжит работать в штатном режиме — круглосуточно, без выходных.

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