Погранпереход в Хабаровском крае приостановит работу

На период празднования в Китайской Народной Республике Праздника Весны (так называемый «китайский Новый год») пункты пропуска, расположенные на российско-китайской границе в регионе деятельности Хабаровской таможни, временно приостановят свою работу на несколько дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Бикинском районе с 28 по 31 января не будет работать пункт пропуска «Покровка — Жаохэ», с 1 февраля работа возобновится в штатном режиме.
В этот же период приостановят работу пункты пропуска в Амурской и Еврейской автономной областях: Кани-Курган — Хэйхэ, Благовещенск — Хэйхэ, Нижнеленинское — Тунцзян и Амурзет — Лобэй. Железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян продолжит работать в штатном режиме — круглосуточно, без выходных.