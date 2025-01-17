Погранпереход в Хабаровском крае приостановит работу

На период празднования в Китайской Народной Республике Праздника Весны (так называемый «китайский Новый год») пункты пропуска, расположенные на российско-китайской границе в регионе деятельности Хабаровской таможни, временно приостановят свою работу на несколько дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».