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В Башкирии выявили 647 случаев опасного заболевания

Почти 650 человек заразились в Башкирии коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии увеличилось число заражений коронавирусом. С 6 по 12 января в республике было отмечено 647 случаев заболевания ковидом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Показатель выздоровления за минувшую неделю вырос на 653 человека. В 78 случаях заражение коронавирусом обернулось для пациентов госпитализацией.

Отмечается, что новых смертей от ковида за указанный период отмечено не было.

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