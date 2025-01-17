В Башкирии выявили 647 случаев опасного заболевания

В Башкирии увеличилось число заражений коронавирусом. С 6 по 12 января в республике было отмечено 647 случаев заболевания ковидом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Показатель выздоровления за минувшую неделю вырос на 653 человека. В 78 случаях заражение коронавирусом обернулось для пациентов госпитализацией.
Отмечается, что новых смертей от ковида за указанный период отмечено не было.
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