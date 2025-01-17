В Приморье ждут своих новых хозяев 240 кошек и собак

Как сообщили организаторы, проект направлен на решение проблемы бездомных животных через стерилизацию собак и кошек, информирование жителей и развитие культуры ответственного содержания.
За два месяца реализации программы стерилизованы 240 кошек и собак, а также закуплены расходные материалы и лекарственные средства на сумму 200 тысяч рублей. Для повышения осведомленности населения организовано информирование о гуманном отношении к бездомным животным. Жителям рассказали о возможностях стать владельцами уже стерилизованных и привитых животных из приюта. Социальная реклама транслируется через образовательные учреждения, а также на медиа-площадках.
Особое внимание уделено образовательной работе с детьми и подростками.
«Проведен 21 урок добра в школах, детских садах и образовательных учреждениях города, где ребята узнали о важности заботы о животных и культуре гуманного отношения. Кроме того, жители города посетили 21 экскурсию в центре “Умка”, где могли пообщаться с кошками и собаками, а также понять, как работает система помощи бездомным животным», — рассказали авторы проекта.
В ближайших планах — закупка медицинской техники, дополнительных расходных материалов и лекарств для продолжения программы.