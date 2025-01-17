В Приморье ждут своих новых хозяев 240 кошек и собак

За два месяца реализации программы стерилизованы 240 кошек и собак, а также закуплены расходные материалы и лекарственные средства на сумму 200 тысяч рублей. Для повышения осведомленности населения организовано информирование о гуманном отношении к бездомным животным. Жителям рассказали о возможностях стать владельцами уже стерилизованных и привитых животных из приюта. Социальная реклама транслируется через образовательные учреждения, а также на медиа-площадках.