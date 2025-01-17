Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Николаева с 65-летием

«Вы являетесь одним из выдающихся мастеров современной музыкальной культуры, чье творчество заслужило признание профессионалов и завоевало сердца многочисленных почитателей, — говорится в поздравлении. — Ваши произведения, отличающиеся особой искренностью и выразительностью, стали всенародно любимыми шлягерами».
Маэстро с острова Сахалин. Народный артист Игорь Николаев отмечает юбилей.
Глава государства выразил уверенность в том, что и в дальнейшем профессиональный путь Игоря Николаева будет столь же успешным, наполненным новыми работами и вызывающим восхищение поклонников.
Александр Лукашенко пожелал народному артисту неиссякаемого вдохновения, здоровья и благополучия.