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Гололедица и небольшие дожди ожидаются в Беларуси в пятницу

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в пятницу, местами ожидается туман, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 56% 756 мм рт. ст. +1°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Местами, а по юго-востоку — во многих районах пройдут небольшие дожди, местами возможен туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит 0…+4°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости. Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется в пятницу до отметки +2…+4°C. В этих городах сегодня будет в основном облачно и без существенных осадков. В белорусской столице возможен слабый туман. Ветер западный 4−9 м/с.

В Гомеле также прогнозируется облачная погода, но пройдет небольшой дождь, вероятность осадков составляет 70−80%. Температура воздуха в этом областном центре будет колебаться от +1 до +3°C. Ветер западный 4−9 м/с.