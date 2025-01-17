Гололедица и небольшие дожди ожидаются в Беларуси в пятницу

В Минске, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется в пятницу до отметки +2…+4°C. В этих городах сегодня будет в основном облачно и без существенных осадков. В белорусской столице возможен слабый туман. Ветер западный 4−9 м/с.