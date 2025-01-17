Гололедица и небольшие дожди ожидаются в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Местами, а по юго-востоку — во многих районах пройдут небольшие дожди, местами возможен туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит 0…+4°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости. Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется в пятницу до отметки +2…+4°C. В этих городах сегодня будет в основном облачно и без существенных осадков. В белорусской столице возможен слабый туман. Ветер западный 4−9 м/с.
В Гомеле также прогнозируется облачная погода, но пройдет небольшой дождь, вероятность осадков составляет 70−80%. Температура воздуха в этом областном центре будет колебаться от +1 до +3°C. Ветер западный 4−9 м/с.