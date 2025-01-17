Маск: крушение Starship произошло из-за утечки кислорода или топлива

Компания Илона Маска SpaceX, разработавшая одну из самых амбициозных ракетных систем в мире, произвела неудачный тестовый запуск своей тяжелой ракеты Starship. Это событие привлекло внимание не только специалистов, но и широкой аудитории, поскольку Starship имеет стратегическое значение для будущего космических исследований, включая планы на полеты на Луну и Марс. Несмотря на очередную неудачу, SpaceX продолжает двигаться вперед, стремясь устранить проблемы и достичь успеха в следующем запуске.