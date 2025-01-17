Инсульт не победил: медики дважды вернули к жизни 19-летнего жителя Приморья

Находкинские врачи дважды спасли 19-летнего парня от инсульта. Они провели две высокотехнологичные операции, чтобы удалить тромбы и восстановить кровоснабжение головного мозга. Больше двух месяцев молодой человек восстанавливался в больнице под наблюдением опытных врачей. Сейчас он заново учится ходить самостоятельно и набирается сил, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Находкинской городской больницы.
В ведомстве уточнили, что инсульт был спровоцирован воспалением в сердце. Молодого человека с одной парализованной стороной тела доставили в больницу в критическом состоянии из соседнего района, в тот момент он даже не мог самостоятельно глотать. Врачи приняли решение об экстренной операции. На следующий день к пациенту начала возвращаться речь, паралич «отступил». Однако спустя два дня ситуация вновь обострилась, требуя повторного вмешательства.
«Спровоцировать повторный инсульт легче, чем первый, а вылечить его гораздо сложнее, иногда совсем невозможно. Особенно при сопутствующих заболеваниях», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Находкинской городской больницы Дмитрий Потешкин.
После успешной второй операции специалисты занялись сердцем пациента. Как выяснилось, в течение года он неоднократно жаловался на недомогание и повышенную температуру. Всему виной инфекция, которая вызвала воспаление внутренней оболочки сердца и повредила его клапаны. Затем образовались тромбы, которые провоцировали инсульты. В настоящее время жизни приморца ничего не грозит.