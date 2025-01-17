Инсульт не победил: медики дважды вернули к жизни 19-летнего жителя Приморья

В ведомстве уточнили, что инсульт был спровоцирован воспалением в сердце. Молодого человека с одной парализованной стороной тела доставили в больницу в критическом состоянии из соседнего района, в тот момент он даже не мог самостоятельно глотать. Врачи приняли решение об экстренной операции. На следующий день к пациенту начала возвращаться речь, паралич «отступил». Однако спустя два дня ситуация вновь обострилась, требуя повторного вмешательства.