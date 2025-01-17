В Анапе открыли центр реабилитации птиц

В Анапе с 16 января заработал центр реабилитации птиц в селе Витязево. Он необходим, чтобы ослабленных и отравленных птиц возвращали к жизни прямо на берегу, а не увозя в другие муниципалитеты.
«Практика показала, что стационар достаточно эффективен. По статистике смертности зафиксировали, возможно, лучшие показатели, чем до сих пор международная практика, потому что очень много людей задействовали в уходе за птицами», — отметила ветеринарный врач Екатерина Рачинская.
По словам специалиста, транспортировка для птиц — огромный стресс. Из реабилитационного центра птиц будут выпускать на волю тогда, когда она будет к этому готова, заверила Рачинская.
«Проводили консультации с врачами, которые работают с дикой птицей. Практики содержания этих видов пернатых в неволе нет. Возможно, в международной практике таких прецедентов не было, особенно в таких количествах», — отметила она.
Аналогичный центр нашли только в Калифорнии (США).
Еще один центр реабилитации птиц в Анапе строят в станице Гостагаевская.