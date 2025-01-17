В «СКА-Хабаровске» поделились планами на первый зимний сбор

Зима подходит к концу, а значит, наступает время просыпаться любителям, не говоря уже о профессионалах, футбольных поединков. Команды выходят из отпуска, проходят углубленное медицинское обследование, прощаются с теми, кто не пригодится, и набирают тех, кто окажется полезным в оставшейся части первенства Первой лиги.
Хабаровский СКА уже провел собрание в Москве и отправился на теплые берега турецкой Антальи для того, чтобы лучше подготовиться к предстоящим футбольным сражениям. Напомним, что после не самого лучшего начала сезона и последовавшей за этим смены главного тренера армейцы неожиданно для всех дали жару и принялись нагонять ушедшие вперед команды.
Летне-осеннюю половину сезона красно-синие завершили на восьмом месте турнирной таблицы и весной могут сделать то, чего от них еще в сентябре прошлого года никто не ждал — побороться за переходную четверку. Конечно, отрыв большой — до четвертого места восемь очков, и надо понимать, что московское «Торпедо» и калининградская «Балтика», третье и четвертое место соответственно, тоже не будут стоять на месте — но не непреодолимый. При должном старании, разумеется.
В этот раз, по данным, опубликованным «СКА-Хабаровском», на зимние сборы отправились 26 игроков.
Вратари: Ислам Имамов, Алексей Кузнецов, Максим Печенкин, Андрей Бойко.
Защитники: Артем Быков, Ярослав Гребенкин, Глеб Гурбан, Юрий Журавлев, Егор Носков, Николай Покидышев, Денис Першин.
Полузащитники: Камран Алиев, Давид Болатаев, Садыг Багиев, Александр Гаглоев, Рамазан Гаджимурадов, Роман Емельянов, Мариус Йосипой, Борха Мартинес, Александр Максименко, Никита Першин, Артем Симонян.
Нападающие: Георгий Гонгадзе, Альбек Гонгапшев, Степан Бурдаков.
Андрей Бойко, Ярослав Гребенкин, Давид Болатаев, Александр Максименко и Степан Бурдаков — это, если кто не знает, игроки второй команды армейцев, и готовиться они будут вместе с основной дружиной. Может быть, кого-то в дальнейшем мы увидим на полях Первой лиги. Также в Турции будут отсматривать и перспективных новичков.
«Сейчас в расположении клуба по разным причинам отсутствуют несколько игроков, выступавших за команду в первой части сезона. Артем Быков присоединится к команде позже. Наш молодой защитник приболел, а потому вынужденно пропустит первые дни сбора. Никита Мирошниченко находится в расположении ярославского “Шинника”, клубы ведут переговоры по его возможному переходу. Нехар Садики по договоренности с клубом не едет на сбор и занимается поиском новой команды. Жан Шарль, как уже ранее сообщалось, самовольно не явился на сбор. Ситуация по нему будет решаться в юридической плоскости», — сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».
Также в клубе напомнили, что обещание о трех футбольных матчах на первом сборе, проведенных в рамках подготовки к сезону, остается в силе. Армейцы сыграют: 22 января с ФК «Локомотив София», 28 января с ФК «Вождовац» из Белграда, 31 января с ФК «Химки». Спарринги с сербской и подмосковной командами планируется показать в прямом эфире. А от себя напомним, что товарищеские спарринги нацелены не столько на победу, сколько на решение тренировочных задач, но болеть, конечно, все равно будем.