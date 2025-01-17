В «СКА-Хабаровске» поделились планами на первый зимний сбор

Летне-осеннюю половину сезона красно-синие завершили на восьмом месте турнирной таблицы и весной могут сделать то, чего от них еще в сентябре прошлого года никто не ждал — побороться за переходную четверку. Конечно, отрыв большой — до четвертого места восемь очков, и надо понимать, что московское «Торпедо» и калининградская «Балтика», третье и четвертое место соответственно, тоже не будут стоять на месте — но не непреодолимый. При должном старании, разумеется.