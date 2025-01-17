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Власти Гродненщины продлили разрешение вывозить продукты в Польшу и Литву

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Гродненский областной исполком принял решение продлить на год разрешение без ограничений вывозить продукты для физлиц, выезжающих в Литву и Польшу, это следует из решения местных властей № 5 от 10 января, которое официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Эта возможность будет действовать до конца 2025 года, то есть до 31 декабря.

«Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина Беларусь от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Беларуси в Польшу, Литву в срок по 31 декабря 2025 года».

говорится в постановлении.

Данное решение власти Гродненской области согласовали с двумя профильными комитетами — пограничным и таможенным.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Что предусматривает запрет

Постановление белорусского правительства № 224 ограничивает физическим лицам вывоз за пределы ЕАЭС ряда товаров.

В частности, в список попали мука, гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы. Этих продуктов можно вывозить не более 1 килограмма, литра или 3 банок, а в случае муки — 2 килограммов.

После принятия постановления Гродненский облисполком разрешил физлицам вывозить продукты без ограничений до 16 мая 2022 года, а потом продлил эту возможность до конца года.

В начале 2023-го власти региона решили еще на год снять этот запрет для выезжающих из Беларуси в Польшу и Литву, а в начале 2024-го решение снова было продлено еще на год.