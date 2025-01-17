Власти Гродненщины продлили разрешение вывозить продукты в Польшу и Литву

«Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина Беларусь от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Беларуси в Польшу, Литву в срок по 31 декабря 2025 года».