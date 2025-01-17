Школьников привлекли к уборке Екатеринбурга из-за нехватки рабочих

«Не хватает и водителей, и механизаторов, это и обычные дорожные рабочие. Меньше стало иностранной рабочей силы. Мы всех ждем. У нас работают даже школьники. С 14 лет, на тех работах, на которых они могут работать, они убирают скверы, парки», — пояснила Благодаткова.