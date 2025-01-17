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Школьников привлекли к уборке Екатеринбурга из-за нехватки рабочих

Из-за дефицита рабочей силы в дорожно-эксплуатационных управлениях Екатеринбурга к уборке улиц начали привлекать школьников. Об этом в эфире ОТВ рассказала глава комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

«Не хватает и водителей, и механизаторов, это и обычные дорожные рабочие. Меньше стало иностранной рабочей силы. Мы всех ждем. У нас работают даже школьники. С 14 лет, на тех работах, на которых они могут работать, они убирают скверы, парки», — пояснила Благодаткова.

Об острой нехватке кадров в дорожно-эксплуатационных управлениях неоднократно говорил глава города Алексей Орлов. Только на одного соискателя приходилось 8 вакансий. Орлов добавил, что в 2023 и 2024 годах сотрудникам ДЭУ повысили зарплату. Кроме того, были пересмотрены стандарты уборки городских улиц, мобилизованы дополнительные силы. Для привлечения кадров во всех районных ДЭУ организовано горячее питание рабочих.

ЖКХ