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Лукашенко обратился к Игорю Николаеву, сказав про всенародно любимые шлягеры

Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Николаева с 65-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января, в пятницу, обратился и поздравил народного артиста России Игоря Николаева с 65-летием, сказав про всенародно любимые шлягеры. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства назвал Николаева одним из выдающихся мастеров современной музыкальной культуры, чье творчество заслужило признание профессионалов, а также смогло завоевать сердца многочисленных почитателей. Президент подчеркнул, что произведения артиста, которые отличаются особой искренностью и выразительностью, стали всенародно любимыми шлягерами.

Александр Лукашенко высказал слова уверенности в том, что и далее профессиональный путь народного артиста России Игоря Николаева будет столь же успешным, наполненным новыми работами, вызывающим восхищение поклонников.

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