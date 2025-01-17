Лукашенко обратился к Игорю Николаеву, сказав про всенародно любимые шлягеры

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января, в пятницу, обратился и поздравил народного артиста России Игоря Николаева с 65-летием, сказав про всенародно любимые шлягеры. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства назвал Николаева одним из выдающихся мастеров современной музыкальной культуры, чье творчество заслужило признание профессионалов, а также смогло завоевать сердца многочисленных почитателей. Президент подчеркнул, что произведения артиста, которые отличаются особой искренностью и выразительностью, стали всенародно любимыми шлягерами.
Александр Лукашенко высказал слова уверенности в том, что и далее профессиональный путь народного артиста России Игоря Николаева будет столь же успешным, наполненным новыми работами, вызывающим восхищение поклонников.
Ранее Григорий Лепс обратился к белорусам, неожиданно приехав в Минск 16 января.
Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2025: директору со знанием итальянского — до 13 тысяч, водителю большегруза до 8700, а инженерам от 6125 рублей.
Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Крещение 19 января 2025 года.