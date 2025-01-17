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Пять купелей оборудуют на Крещение в Челябинске

Посетить иордани верующие смогут на трёх водоёмах города.

Источник: АиФ

Пять оборудованных купелей появятся в Челябинске к празднику Крещения Господня. Об этом начальник городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Валентин Гриднев рассказал на пресс-конференции в АиФ-Челябинск.

Как и в минувшем году, две купели организуют на Шершнёвском водохранилище, на пляже «Каспийский берег» (улица Центральная, 3В) и в посёлке Сосновка, в районе дома № 1 по улице Красных Казаков. Два места омовения появятся на озере Смолино — на территории гостиницы «Смолино — Парк» (ул. Чапаева, 114) и рядом с пляжем «Солнечный берег» у дома № 70/1 по улице Хуторной. На Первом озере купель оборудуют возле пляжа «Восточный берег» рядом с пансионатом ветеранов войны и труда, в районе перекрестка улицы Хохрякова и проспекта Давыдова.

Купели будут открыты с 17 часов 18 января до 16 часов 19 января. Спуски в воду для безопасности горожан оборудуют деревянными ступенями и ограждениями подо льдом. Рядом с купелями установят палатки для переодевания, смонтируют освещение. Рядом с иорданями будут дежурить медики, спасатели и полицейские с необходимым снаряжением.