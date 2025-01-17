Бывший губернатор Дубровский оспорил размер своих долгов по делу о банкротстве

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский добился пересмотра судебного определения по делу о собственном банкротстве.
Экс-глава региона оспорил сумму своего долга перед ПО «Монтажник». Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, просьбу Дубровского удовлетворили. Новое судебное заседание по вопросу требований кредитора назначили на 10 февраля.
Напомним, Бориса Дубровского признали банкротом в 2023 году по иску ПО «Монтажник». Компания, конечными бенефициарами которой были сам Борис Дубровский и его сын Александр, заявила, что бывший губернатор не вернул ей 37,3 млн рублей. Позже сумму требований суд сократил до 9,7 млн рублей.
Производственное объединение «Монтажник» строило в центре Челябинска конгресс-холл «Крылья». Проект так и не был завершен.
Сына Бориса Дубровского Александра также признали банкротом. Сейчас пытаются за долги продать его имущество, в том числе квартиру в Магнитогорске и спортивный Porsche, но покупатели не проявляют особого энтузиазма.