Бывший губернатор Дубровский оспорил размер своих долгов по делу о банкротстве

Напомним, Бориса Дубровского признали банкротом в 2023 году по иску ПО «Монтажник». Компания, конечными бенефициарами которой были сам Борис Дубровский и его сын Александр, заявила, что бывший губернатор не вернул ей 37,3 млн рублей. Позже сумму требований суд сократил до 9,7 млн рублей.