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Бывший губернатор Дубровский оспорил размер своих долгов по делу о банкротстве

Экс-губернатор Дубровский добился отмены судебного определения по делу о своем банкротстве.

Источник: Комсомольская правда

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский добился пересмотра судебного определения по делу о собственном банкротстве.

Экс-глава региона оспорил сумму своего долга перед ПО «Монтажник». Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, просьбу Дубровского удовлетворили. Новое судебное заседание по вопросу требований кредитора назначили на 10 февраля.

Напомним, Бориса Дубровского признали банкротом в 2023 году по иску ПО «Монтажник». Компания, конечными бенефициарами которой были сам Борис Дубровский и его сын Александр, заявила, что бывший губернатор не вернул ей 37,3 млн рублей. Позже сумму требований суд сократил до 9,7 млн рублей.

Производственное объединение «Монтажник» строило в центре Челябинска конгресс-холл «Крылья». Проект так и не был завершен.

Сына Бориса Дубровского Александра также признали банкротом. Сейчас пытаются за долги продать его имущество, в том числе квартиру в Магнитогорске и спортивный Porsche, но покупатели не проявляют особого энтузиазма.