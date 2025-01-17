Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл с 80% уровнем локализации

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения «Мотовелозавода» показали первый белорусский электромотоцикл с 80% уровнем локализации, сообщает телеканал СТВ.
— Это первый электромотоцикл, созданный совместно с Академией наук, — обратил внимание директор «Мотовелозавода» Сергей Манько.
Он уточнил, что в электромотоцикле стоит силовая установка семь киловатт. Манько заметил, что транспортное «скорость развивает до 100 километров в час и пробег 150 километров»:
— Здесь уровень локализации 80%.
Кроме того, директор «Мотовелозавода» рассказал про классический минский мотоцикл D4 125, который является хитом всех сезонов.
— Мы его продали 3 200 штук в этом году.
Манько обратил внимание на то, что 58% в объеме производства занимает одна модель, уточнив, что «каждый год прирастает 20%».
— То есть мотоцикл нужный и хороший, — подчеркнул президент Беларуси.
На это директор сказал, что мотоциклы продаются. Что касается цены, то она составляет 4000 рублей, являясь очень доступной.
— Надо не останавливаться в плане только локализации, — заявил президент Беларуси.
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