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Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл с 80% уровнем локализации

Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл во время посещения «Мотовелозавода».

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения «Мотовелозавода» показали первый белорусский электромотоцикл с 80% уровнем локализации, сообщает телеканал СТВ.

— Это первый электромотоцикл, созданный совместно с Академией наук, — обратил внимание директор «Мотовелозавода» Сергей Манько.

Он уточнил, что в электромотоцикле стоит силовая установка семь киловатт. Манько заметил, что транспортное «скорость развивает до 100 километров в час и пробег 150 километров»:

— Здесь уровень локализации 80%.

Кроме того, директор «Мотовелозавода» рассказал про классический минский мотоцикл D4 125, который является хитом всех сезонов.

— Мы его продали 3 200 штук в этом году.

Манько обратил внимание на то, что 58% в объеме производства занимает одна модель, уточнив, что «каждый год прирастает 20%».

— То есть мотоцикл нужный и хороший, — подчеркнул президент Беларуси.

На это директор сказал, что мотоциклы продаются. Что касается цены, то она составляет 4000 рублей, являясь очень доступной.

— Надо не останавливаться в плане только локализации, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал транспорт будущего и получил его в подарок.

Кроме того, глава государства убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.

Тем временем президент обратился к Игорю Николаеву, сказав про всенародно любимые шлягеры.

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