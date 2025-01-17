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В Омске на Дачных построят новый восьмиэтажный дом

Новостройка рассчитана на 200 квартир с паркингом и детской площадкой.

Источник: Комсомольская правда

Проект был одобрен на заседании областного архитектурно-градостроительного совета под председательством губернатора Виталия Хоценко.

Новое здание будет расположено по улице Дачной в Советском округе и рассчитано на 200 квартир. Рядом с домом предусмотрена автопарковка.

Застройщик также обязуется на собственные средства участвовать в развитии социальной инфраструктуры близлежащей территории.

Напомним, что в январе 2025 года в Омске сдали несколько новостроек, в том числе и долгостроев. Многие проекты предполагают комплексное решение по застройки территорий. Это не только жилой массив, но и социальные объекты, такие как школы и детские сады.

Ранее мы писали, что Омск оказался на 2 месте по росту предложений в новостройках.