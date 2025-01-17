В Омске на Дачных построят новый восьмиэтажный дом

Проект был одобрен на заседании областного архитектурно-градостроительного совета под председательством губернатора Виталия Хоценко.
Новое здание будет расположено по улице Дачной в Советском округе и рассчитано на 200 квартир. Рядом с домом предусмотрена автопарковка.
Застройщик также обязуется на собственные средства участвовать в развитии социальной инфраструктуры близлежащей территории.
Напомним, что в январе 2025 года в Омске сдали несколько новостроек, в том числе и долгостроев. Многие проекты предполагают комплексное решение по застройки территорий. Это не только жилой массив, но и социальные объекты, такие как школы и детские сады.
Ранее мы писали, что Омск оказался на 2 месте по росту предложений в новостройках.