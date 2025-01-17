Автобусный маршрут А-76 в Нижнем Новгороде перейдет на брутто-контракт с 1 марта

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы пассажиров в официальной группе «ВКонтакте». При такой модели оплаты все средства от продажи билетов будут поступать в бюджет, а перевозчикам компенсируют транспортную работу в полном объеме. Представители ЦРТС отметили, что новая схема мотивирует перевозчиков строго соблюдать расписание, так как за его нарушения предусмотрены серьезные штрафы.