В Ростове вернули газоснабжение 130 домов после аварии

Вечером в четверг, 17 января, донской столице аварийные службы восстановили подачу газа после аварийного отключения. Коммунальная услуга вновь вернулась в 130 жилых домов на территории Октябрьского района, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
«Аварийной службой АО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ремонтные работы завершены. В настоящее время ведется поквартирный пуск газа», — пояснил он.
Прокуратура Ростовской области отметила, что из-за аварийного отключения будет проведена проверка исполнения требований действующего законодательства.