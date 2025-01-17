В Ростове вернули газоснабжение 130 домов после аварии

Вечером в четверг, 17 января, донской столице аварийные службы восстановили подачу газа после аварийного отключения. Коммунальная услуга вновь вернулась в 130 жилых домов на территории Октябрьского района, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.