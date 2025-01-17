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В Ростове вернули газоснабжение 130 домов после аварии

Проблема возникла в Октябрьском районе.

Источник: Reuters

Вечером в четверг, 17 января, донской столице аварийные службы восстановили подачу газа после аварийного отключения. Коммунальная услуга вновь вернулась в 130 жилых домов на территории Октябрьского района, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

«Аварийной службой АО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ремонтные работы завершены. В настоящее время ведется поквартирный пуск газа», — пояснил он.

Прокуратура Ростовской области отметила, что из-за аварийного отключения будет проведена проверка исполнения требований действующего законодательства.