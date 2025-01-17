105 лет назад в США ввели федеральный запрет на изготовление и продажу спиртного

«Ваш лучший друг может быть бутлегером, и вы никогда об этом не узнаете… Я никогда в жизни не сталкивался с человеком, который отказывался выпить, потому что это противозаконно, и я никогда не встречал человека, который думал бы, что я мошенник, только потому, что я бутлегер и горжусь этим», — рассказывал журналу New Yorker в 1926 году бывший официант, ставший преступником — нелегальным торговцем спиртными напитками.