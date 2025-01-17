Операция «Буря в пустыне» по разгрому Ирака началась 29 лет назад

Именно в этом и заключалась главная задумка Саддама. Кувейт не был близким союзником США и располагался в неудобном для НАТО регионе, вдали от Европы и Тихого Океана. Американцы в целом неохотно вступали в полномасштабные войны и в последний раз они решились это сделать в 1950 году в Корее (во Вьетнаме США формально помогали Южному Вьетнаму зачищать территорию от повстанцев). С тех пор произошли: три крупных арабо-израильских войны, две Индо-Пакистанских, вторжение Турции на поддерживаемый Грецией Кипр, Китая в Тибет, Китая во Вьетнам, Вьетнама в Камбоджу, СССР в Афганистан, ЮАР в Анголу, Аргентины на Фолкленды, Ирака в Иран и множество других конфликтов, в которых США не захотели или не смогли участвовать. Не было ни одного серьезного аргумента в пользу того, что мгновенный захват Кувейта заставит США рыть окопы и выстраивать танки в колонны, чтобы пойти освобождать страну, которое подавляющее большинство американцев даже не нашло бы на глобусе.