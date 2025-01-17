Создана установка для быстрого получения и прессования газовых гидратов

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) вместе с коллегами из Института неорганической химии имени Николаева СО РАН и Губкинского университета создали первую в России установку для быстрого получения и прессования газовых гидратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Использование [установки] позволит получать и тестировать пеллеты, которые могут стать товарной формой технологии “твердого газа” для его хранения и транспортировки», — рассказали в пресс-службе.
Разработанное учеными устройство объединяет два технологических процесса: образование гидратов и получение из них пеллет, удобных при хранении и транспортировке. Для этого газ подают в реактор, заполненный водным раствором со специальными веществами, ускоряющими образование гидратов. Затем их прессуют механизмом, который напоминает поршень и движется с помощью гидравлического насоса.
Сама идея сжатия гидратов в лабораторных условиях для научного мира не нова. Однако ранее созданные аналоги, собранные в других странах, не способны оперативно справиться с поставленной задачей и имеют сложное аппаратное оформление. Ученые КФУ модернизировали эту технологию. Российская установка заметно упрощает конструкцию и сокращает время, необходимое для получения гидрата.
«Получены предварительные результаты по гидратообразованию метана с использованием специальных веществ, которые мы разработали в нашей лаборатории. Проверена работоспособность установки и доказано, что процесс получения гидрата можно ускорить. Кроме того, нам удалось подобрать условия для получения плотно спрессованного образца. Сейчас мы активно изучаем, насколько стабильны эти образцы при атмосферном давлении и при отрицательных температурах хранения», — приводит пресс-служба слова руководителя направления методов увеличения нефтеотдачи Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» КФУ Михаила Варфоломеева.
Подробности разработки и результаты лабораторных исследований были опубликованы в Chemistry and Technology of Fuels and Oils. Исслодавания продолжаются, дальнейшие результаты послужат научно-технической основой для моделирования процесса получения гидрата в промышленных масштабах.