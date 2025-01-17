Создана установка для быстрого получения и прессования газовых гидратов

«Получены предварительные результаты по гидратообразованию метана с использованием специальных веществ, которые мы разработали в нашей лаборатории. Проверена работоспособность установки и доказано, что процесс получения гидрата можно ускорить. Кроме того, нам удалось подобрать условия для получения плотно спрессованного образца. Сейчас мы активно изучаем, насколько стабильны эти образцы при атмосферном давлении и при отрицательных температурах хранения», — приводит пресс-служба слова руководителя направления методов увеличения нефтеотдачи Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» КФУ Михаила Варфоломеева.